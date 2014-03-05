版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 5日 星期三 16:46 BJT

欧股业绩：渣打银行称今年上半年获利或依然“面临挑战”

路透伦敦3月5日 - 渣打银行 周三表示，今年上半年获利和收入仍将“面临挑战”，此前该行公布年度获利十年来首次下跌。

去年渣打银行将奖金总额较2012年下调了15%。

该行表示，2014年料录得“温和成长”，但称市场和交易环境仍比较艰难。

渣打称：“虽然当前的业务势头要好于去年下半年，但从获利和收入的水平来看，2014年上半年的表现仍面临挑战。”

该银行公布2013年税前获利为70亿美元，较上年同期减少了7%。渣打曾在12月份警告称，由于韩国业务亏损、投行收入疲弱和亚洲经济成长放缓，获利可能减少。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐