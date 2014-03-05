联合国制裁专家调查罗德曼朝鲜之行

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月4日 - 联合国制裁专家组最新报告的摘要显示，他们在调查前美国篮球明星罗德曼访问朝鲜时所带的礼物。
尽管联合国专家组并未明确指控罗德曼违反联合国的奢侈品禁令，摘要暗示罗德曼的行为可能违反了针对朝鲜的国际禁令。
“专家组还调查了罗德曼及其随行人员在2013年9月和12月以及2014年1月访问朝鲜时可能携带奢侈品作为礼物的指控。”报告称。
“专家组证实的媒体报道暗示，罗德曼及其随行人员在访问朝鲜时携带了来自不同国家的运动产品，罗德曼还携带了五瓶伏特加（美国），还有一瓶威士忌（爱尔兰）。”
报告还提到了其它礼品，包括“两个威士忌杯和一个威士忌瓶（爱尔兰）以及一个Mulberry包（英国）”。
“专家组认为，此事（罗德曼访朝）突显了告知个人及企业遵守（安理会制裁）决议的重要性。专家组仍在继续进行调查。”报告称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选