联合国制裁专家调查罗德曼朝鲜之行

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国3月4日 - 联合国制裁专家组最新报告的摘要显示，他们在调查前美国篮球明星罗德曼访问朝鲜时所带的礼物。

尽管联合国专家组并未明确指控罗德曼违反联合国的奢侈品禁令，摘要暗示罗德曼的行为可能违反了针对朝鲜的国际禁令。

“专家组还调查了罗德曼及其随行人员在2013年9月和12月以及2014年1月访问朝鲜时可能携带奢侈品作为礼物的指控。”报告称。

“专家组证实的媒体报道暗示，罗德曼及其随行人员在访问朝鲜时携带了来自不同国家的运动产品，罗德曼还携带了五瓶伏特加（美国），还有一瓶威士忌（爱尔兰）。”

报告还提到了其它礼品，包括“两个威士忌杯和一个威士忌瓶（爱尔兰）以及一个Mulberry包（英国）”。

“专家组认为，此事（罗德曼访朝）突显了告知个人及企业遵守（安理会制裁）决议的重要性。专家组仍在继续进行调查。”报告称。（完）