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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 17:05 BJT

中国新债：遂宁川中经开推迟其企业债发行，因受超日债违约影响

路透上海3月5日 - 中国遂宁川中经济技术开发总公司周三公告称，将推迟其10亿元人民币企业债发行，因超日债无法按期支付全部利息，债券市场引发严重动荡；此亦为因超日违约事件影响发行的首家公司。

公告指出，经报国家发改委同意，为保护投资者利益，决定推迟本期债的发行，调整后的发行安排另行公告。

遂宁川中经济技术开发总公司本次计划发行10亿元固息债，期限七年，主体评级AA-，原计划今日簿记建档；该期债在第3-7年末每年偿还20%本金，并以土地使用权抵押担保。

处于经营困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 周二晚公告称，无法按期全额支付其公司债 第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。 (完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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