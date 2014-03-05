中国新债：遂宁川中经开推迟其企业债发行，因受超日债违约影响

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透上海3月5日 - 中国遂宁川中经济技术开发总公司周三公告称，将推迟其10亿元人民币企业债发行，因超日债无法按期支付全部利息，债券市场引发严重动荡；此亦为因超日违约事件影响发行的首家公司。
公告指出，经报国家发改委同意，为保护投资者利益，决定推迟本期债的发行，调整后的发行安排另行公告。
遂宁川中经济技术开发总公司本次计划发行10亿元固息债，期限七年，主体评级AA-，原计划今日簿记建档；该期债在第3-7年末每年偿还20%本金，并以土地使用权抵押担保。
处于经营困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 周二晚公告称，无法按期全额支付其公司债 第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。 (完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选