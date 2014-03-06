台湾已公布经济指标--2014/3/6

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 1月 -1.78% +5.55% r 3/24 -- 季调失业率 1月 4.07% 4.14% r 3/24 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y 2月 -0.05% +0.83% r 4/7 -- ) *外汇存底(亿美元) 2月底 4,179.78 4,169.35 4/3 -- 商品出口(y/y) 1月 -5.3% +1.2% r 3/7 +9.0% 商品进口(y/y) 1月 -15.2% +10.1% 3/7 +6.6% M2货币总计数(y/y) 1月 +5.97% +5.75% 3/25 -- 外销订单(y/y) 1月 -2.8% +7.4% 3/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +171.4 +148.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +26.8 +26.1 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.95%(统计值 +1.31% r -- -- ) 重贴现率(%) 12月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。