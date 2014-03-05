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货币新闻 | 2014年 3月 5日 星期三 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月5日

路透伦敦3月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           273,675           -1,525
    锡             9,150              -20
    铅           202,650             -125
    锌           751,975           -1,725
    铝         5,289,275           -7,750
    镍           270,366             -564
    铝合金        54,760              -20
    NASAAC        76,940             -180
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品  库存数据      库存分布               品种     库存数据      库存分布
 种                                                              
 铜  MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅       MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡       MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍  MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA    MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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