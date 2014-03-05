表格：LME金属库存最新变化--3月5日

路透伦敦3月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 273,675 -1,525 锡 9,150 -20 铅 202,650 -125 锌 751,975 -1,725 铝 5,289,275 -7,750 镍 270,366 -564 铝合金 54,760 -20 NASAAC 76,940 -180 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 杜明霞；审校 于春红)