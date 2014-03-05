重温稿-《中国新债预测》国开行两期债收益率料接近二级，谨慎情绪占上风

* 招标品种: 国开行两年期增发债/五年期增发债

* 期限及金额上限：均不超过50亿元

* 招标时间: 周四(6日)下午15:00-16:00

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 5.10%-5.20%、5.30%-5.43%

* 预测均值: 5.15%、5.36%

路透上海3月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发两期金融债。路透调查显示，债市在连番走强后近日已显疲态，谨慎情绪占上风，且一级市场供应压力不减，也会分流配置需求，料明日新债需求一般，中标收益率接近二级。

交易员并指出，今日国债定位低于预期，但因国债有投标考核压力，不少机构为完成承销任务，不得不以低位拿券；不过金融债没有基本承销额，其招标结果更能反映真实市况。

上海一银行交易员称，”今天新发的(国债在一级半市场)眼看就套住边际了，金融债(收益率)也都往上走。“

华东一银行交易员则谈到，资金面仍比较宽松，但近期债市累积了太多的获利盘，且周二公开市场启动了28天期正回购，令市场对未来资金面预期趋于谨慎，而明日正回购操作力度也将影响新债定位。

他还认为，超日公司债违约对利率债的影响目前来看较为中性，应不会对明日招标形成明显推动。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，两年和五年期品种最新收益率分别为5.0704%和5.3423%。

本次增发的标的券之一--剩余期限约4.87年的140202券 最新报价收益率为5.50%/5.35%，上日为5.44%/5.29%。

在中国债市爆出首起实质违约事件后，财政部周三续招标的七年期国债收益率低于预期。不过从二级市场利率产品收益率先跌后升来看，该事件对本期新债助力有限，反而是较高的投标倍数显示，公开市场28天正回购重现后，一级市场仍有配置需求支撑。

处于经营困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 周二晚公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。

银行间市场周三隔夜质押式回购利率 持稳。市场人士指出，由于外汇占款流入带动人民币存款同步增加，今日是月初存款准备金例行调整日，面临一定的补缴压力，但整体并未撼动场内流动性宽松格局。

明日新债具体发行条款如下：

第二期增发债 第六期增发债

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发行上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 五年固息 两年固息

(今年第二期增发) (今年第六期增发)

招标时间 3月6日15:00-16:00

招标方式 单一价格(荷兰式)招标

缴款日 3月10日

起息日 1月14日 3月4日

分销期 3月10日 3月7日-10日

上市日 3月14日 3月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.10% 0.05%