重温稿-《中国新债预测》国开行两期债收益率料接近二级，谨慎情绪占上风

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 招标品种: 国开行两年期增发债/五年期增发债
* 期限及金额上限：均不超过50亿元
* 招标时间: 周四(6日)下午15:00-16:00
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 5.10%-5.20%、5.30%-5.43%
* 预测均值: 5.15%、5.36%
路透上海3月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发两期金融债。路透调查显示，债市在连番走强后近日已显疲态，谨慎情绪占上风，且一级市场供应压力不减，也会分流配置需求，料明日新债需求一般，中标收益率接近二级。
交易员并指出，今日国债定位低于预期，但因国债有投标考核压力，不少机构为完成承销任务，不得不以低位拿券；不过金融债没有基本承销额，其招标结果更能反映真实市况。
上海一银行交易员称，”今天新发的(国债在一级半市场)眼看就套住边际了，金融债(收益率)也都往上走。“
华东一银行交易员则谈到，资金面仍比较宽松，但近期债市累积了太多的获利盘，且周二公开市场启动了28天期正回购，令市场对未来资金面预期趋于谨慎，而明日正回购操作力度也将影响新债定位。
他还认为，超日公司债违约对利率债的影响目前来看较为中性，应不会对明日招标形成明显推动。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，两年和五年期品种最新收益率分别为5.0704%和5.3423%。
本次增发的标的券之一--剩余期限约4.87年的140202券 最新报价收益率为5.50%/5.35%，上日为5.44%/5.29%。
在中国债市爆出首起实质违约事件后，财政部周三续招标的七年期国债收益率低于预期。不过从二级市场利率产品收益率先跌后升来看，该事件对本期新债助力有限，反而是较高的投标倍数显示，公开市场28天正回购重现后，一级市场仍有配置需求支撑。
处于经营困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 周二晚公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。
银行间市场周三隔夜质押式回购利率 持稳。市场人士指出，由于外汇占款流入带动人民币存款同步增加，今日是月初存款准备金例行调整日，面临一定的补缴压力，但整体并未撼动场内流动性宽松格局。
明日新债具体发行条款如下：
第二期增发债 第六期增发债
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发行上限 50亿元 50亿元
期限/计息方式 五年固息 两年固息
(今年第二期增发) (今年第六期增发)
招标时间 3月6日15:00-16:00
招标方式 单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月10日
起息日 1月14日 3月4日
分销期 3月10日 3月7日-10日
上市日 3月14日 3月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.10% 0.05%
-------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选