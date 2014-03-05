路透伦敦3月5日 - 以下为IRON FX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元走高，但在触及1.3770阻力位后回落，再次稳定于略高于支撑位1.3715的水准。考虑到动能指标和价格走势出现空头背离，日线图呈现孕抱线形态，以及多头未能突破1.3770，我预计该货币对将继续回撤并跌破1.3715。然而，欧元需明确跌至1.3650美元支撑位下方，才说明短期趋势发生逆转。

英镑/美元：英镑跌回至1.6725美元阻力位下方，再次落在支撑位1.6600和阻力位1.6725的区间内；前者是2月5日至17日涨势的38.2%回档位。短期趋势回归中性，动能指标位于中性水平附近证实了这一点。更长期而言，只要英镑/美元仍高于长期上升趋势线，则认为整体的上涨走势未变。

欧元/日圆：仍在横向整理，交投区间介于支撑位139.15和阻力位141.25。对短期前景暂时仍保持中性看法，只有升逾141.25，方意味着形势转为有利。各项动能指标仍低于阻力线，若明确跌破139.15支撑位，将令趋势回归下档。同时，各移动均值彼此接近，预示将继续横盘整理。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3738 1.3742 -0.03 -0.05 1.3745

美元/日圆 102.35 102.20 +0.15 -2.80 105.30

欧元/日圆 140.61 140.45 +0.11 -2.78 144.63

美元/瑞郎 0.8870 0.8872 -0.02 -0.65 0.8928

英镑/美元 1.6676 1.6662 +0.08 +0.72 1.6556

美元/加元 1.1076 1.1091 -0.14 +4.29 1.0620

澳元/美元 0.8967 0.8949 +0.20 +0.61 0.8913

新西兰元/美元 0.8406 0.8388 +0.21 +2.44 0.8206

欧元/瑞郎 1.2187 1.2192 -0.04 -0.68 1.2271

欧元/英镑 0.8235 0.8246 -0.13 -0.75 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8731 8.8566 +0.19 +0.29 8.8474

美元/挪威克朗 6.0126 6.0091 +0.06 -0.89 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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