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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 17:43 BJT

路透基点：华润电力或将64亿港元贷款案扩大至最初预定规模--RLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国华润电力控股有限公司可能会将其64亿港元(8.25亿美元)的定期贷款规模提高至最初预定的规模。

据消息，四家台湾银行迄今已承诺总计6亿港元，分别是中国信托商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和合作金库银行。

与此同时，一家东南亚银行正在进行信贷审批。

定于3月11日举行签字协议。

如此前的报道，9家牵头行分别是三菱东京日联银行、中国建设银行、澳洲联邦银行、工银亚洲、瑞穗银行、华侨银行、三井住友银行、台北富邦银行和大华银行。

这笔五年期子弹式贷款的利率为较香港银行同业拆息加码153个基点。

承贷3亿港元的，可获得175个基点的综合收益，其中包括110个基点的承诺费，并获得牵头行头衔；承贷2亿港元的，可获得172.5个基点的综合收益，其中包括97.5个基点的承诺费，并获得主办行头衔；承贷1亿港元的，可获得170个基点的综合收益，其中包括85个基点的承诺费，并获得办理行头衔。

所抽资金用于再融资和一般公司应用。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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