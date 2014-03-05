路透基点：华润电力或将64亿港元贷款案扩大至最初预定规模--RLPC

承贷3亿港元的，可获得175个基点的综合收益，其中包括110个基点的承诺费，并获得牵头行头衔；承贷2亿港元的，可获得172.5个基点的综合收益，其中包括97.5个基点的承诺费，并获得主办行头衔；承贷1亿港元的，可获得170个基点的综合收益，其中包括85个基点的承诺费，并获得办理行头衔。