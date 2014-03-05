路透基点：华润电力或将64亿港元贷款案扩大至最初预定规模--RLPC

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国华润电力控股有限公司可能会将其64亿港元(8.25亿美元)的定期贷款规模提高至最初预定的规模。
据消息，四家台湾银行迄今已承诺总计6亿港元，分别是中国信托商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和合作金库银行。
与此同时，一家东南亚银行正在进行信贷审批。
定于3月11日举行签字协议。
如此前的报道，9家牵头行分别是三菱东京日联银行、中国建设银行、澳洲联邦银行、工银亚洲、瑞穗银行、华侨银行、三井住友银行、台北富邦银行和大华银行。
这笔五年期子弹式贷款的利率为较香港银行同业拆息加码153个基点。
承贷3亿港元的，可获得175个基点的综合收益，其中包括110个基点的承诺费，并获得牵头行头衔；承贷2亿港元的，可获得172.5个基点的综合收益，其中包括97.5个基点的承诺费，并获得主办行头衔；承贷1亿港元的，可获得170个基点的综合收益，其中包括85个基点的承诺费，并获得办理行头衔。
所抽资金用于再融资和一般公司应用。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选