欧元债市：德债价格下滑，德国将发售五年期公债

五年期德债走势对货币政策预期的变动尤为敏感，而货币市场价格说明，在上周出炉略高于预期的通胀数据后，欧洲央行本周进一步放宽政策的可能性微乎其微。

“我认为新债标售的需求不会很旺盛。五年期公债的价格很高，而且经历过近期的通胀形势变化后，欧洲央行本周降息的可能性已经降低，”ING分析师Alessandro Giansanti称。

德国10年期公债收益率 上升2个基点报1.61%。五年期公债收益率 微涨1个基点至0.64%。

西班牙和意大利债券延续优异表现，两国10年期公债收益率均下滑2个基点，分别降至3.43% 和3.40% 。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]