欧元债市：德债价格下滑，德国将发售五年期公债

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
五年期德债走势对货币政策预期的变动尤为敏感，而货币市场价格说明，在上周出炉略高于预期的通胀数据后，欧洲央行本周进一步放宽政策的可能性微乎其微。
“我认为新债标售的需求不会很旺盛。五年期公债的价格很高，而且经历过近期的通胀形势变化后，欧洲央行本周降息的可能性已经降低，”ING分析师Alessandro Giansanti称。
德国10年期公债收益率 上升2个基点报1.61%。五年期公债收益率 微涨1个基点至0.64%。
西班牙和意大利债券延续优异表现，两国10年期公债收益率均下滑2个基点，分别降至3.43% 和3.40% 。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/徐文焰；审校 白云/王洋)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2