中港个股：张喜武即日起辞去神华能源董事长职务，因工作变动

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司 周三称，公司董事长张喜武因工作变动，获董事会同意即日起辞去所有职务。
神华于联交所的声明没有提及张喜武的去向，但据主管中央企业的国资委的网页显示，现年56岁的张喜武已出任国资委副主任、党委副书记。
神华表示，在选举产生新任董事长之前，由副董事长张玉卓代行董事长职务。
身兼母公司中国神华集团董事长的张喜武，在煤炭行业拥有逾30年工作经验，历任大雁矿务局第一煤矿矿长、吉林煤管局副局长、神华神东公司董事长、神华集团副总经理及总经理。
自2010年中起担任上市公司神华董事长，期间公司致力提高产量，由2.2亿吨升至3.15亿吨，经营收入和盈利亦得到明显提升。不过2013年业绩受累于煤价下滑，首9月净利同比下降12%至343亿元。
神华H股今天收跌1.23%，报20.1港元；其A股升0.67%，报13.56元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选