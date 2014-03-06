台湾货币市场：3月6日及本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北3月6日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,859.30亿台币。
--90甲3期付息23.125亿台币。
--102甲6期付息8.4375亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单
--央行发行一年期定存单，金额1,200亿。
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宽松因素：
--央行存单到期 4兆7,285.1亿台币：(单位：亿台币)
03/07 3,565.30
03/10 3,912.50
03/11 2,486.00
03/12 1,691.00
03/13 4,021.50
03/14 1,067.00
03/15 8.00
03/17 2,092.50
03/18 948.50
03/19 715.50
03/20 3,320.50
03/21 3,566.50
03/24 4,052.30
03/25 996.25
03/26 2,303.20
03/27 2,202.80
03/28 53.00
03/31 4,825.50
04/01 1,829.15
*04/02 3,540.10
04/03 88.00
--公债还本付息140.9375亿台币
03/07 101甲5期2息 10.00亿
03/10 99甲5期4息 11.00亿
03/14 89甲9期14息 30.625亿
03/14 97甲3期6息 17.8125亿
03/16 94甲4期9息 18.00亿
03/16 96甲3期7息 15.00亿
03/16 101乙1期2息 6.50亿
03/17 100甲5期3息 11.00亿
03/21 102乙1期1息 7.00亿
03/31 95甲3期8息 14.00亿
--国库券到期偿还
03/27 财102-3期364天国库券到期 200亿
04/03 财103-1期91天国库券到期 203.5亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--3/13: 台湾央行发行二年期定存单，金额预定100亿；12日标售。
--3/27：发行财103-4期364天国库券，预计金额250亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
注：*表更新 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。