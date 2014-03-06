台湾央行：因肉类价格上涨，对全年CPI较主计总处预估稍高--总裁

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透台北3月6日 - 台湾央行总裁周四在立法院表示，因肉类价格上涨，央行对全年CPI年增率将较主计总处预估的1.07%稍高。
央行总裁彭淮南周四赴立法院报告并备询时做上述表示。
在周二央行提前送交立法院的报告中指出，台湾外汇存底丰厚、金融体系流动性充足及外债有限，令资本外流压力较轻，受到美国宽松政策(QE)退场的影响较小。
台湾央行将于本月27日召开第一季理监事会议。台湾央行去年底时宣布重贴现率在1.875%不变，已是连续第十季维持利率不变。(完) (记者 高洁如; 审校)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。