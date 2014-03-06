台湾央行：因肉类价格上涨，对全年CPI较主计总处预估稍高--总裁

路透台北3月6日 - 台湾央行总裁周四在立法院表示，因肉类价格上涨，央行对全年CPI年增率将较主计总处预估的1.07%稍高。

央行总裁彭淮南周四赴立法院报告并备询时做上述表示。

在周二央行提前送交立法院的报告中指出，台湾外汇存底丰厚、金融体系流动性充足及外债有限，令资本外流压力较轻，受到美国宽松政策(QE)退场的影响较小。