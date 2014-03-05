东欧情势：俄罗斯夺取克里米亚地区的两处乌克兰导弹营地--Interfax

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透基辅3月5日 - 国际文传电讯社(Interfax)引述军方消息报导称，俄罗斯武装力量周三夺取了克里米亚地区的两处乌克兰导弹防御营地。
乌克兰国防部无法立即对该报导予以证实。报导引述消息人士称，“我们预期俄罗斯导弹特种人员和亲俄分子将到来，他们将说服乌克兰军队人员同他们一起展开共同作战任务。”（完）
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选