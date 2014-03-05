CNH动态：人民币即期贬至7个月低点后反弹，受超日债违约事件小幅影响

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 人民币中间价周三再度低开，上海超日债无法按期全额付息，这些因素促离岸人民币即期汇价 早盘一度贬至7个月的低点至6.1382，其后午盘受伦敦盘人民币买盘增多提振下快速反弹，全天波幅明显，交易员表示，近期汇价料延续双向波动走势。
“早盘中间价创了两个多月的新低，加上超日债打破了债市刚性兑付壁垒，交易员担心中国信用风险事件增多，这些都有些心理压力，人民币即期上（贬）的比较快。”一位外资行交易员称。
他并称，境内CNY市场没有央行干预迹象，午盘1:40后，结汇盘稍占上风，在岸即期的带动下，加之境内外点差缩窄，获利盘回吐，美元卖盘力度加大，离岸即期又开始反弹。
处于经营困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 周三公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。刚性兑付壁垒的打破，可能引爆信用风险担忧。
本地时间下午5:25时，人民币即期 报6.1240，较上日尾盘的6.1315小幅升值，盘中区间在6.1217-6.1382。离岸价格仍强于在岸，境外与境内价差较昨日同一时段243个点子大幅缩窄至42个点子。
一年期NDF 报6.1635/6.1660，上日在6.1575，跌0.1%，创自去年11月15日以来的市场新低。
备受关注的中国全国人大会议周三开幕。国务院总理李克强在政府工作报告中指出，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，扩大汇率双向浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。
周三公布的汇丰2月份中国服务业PMI企稳，汇丰经济师屈宏斌表示，虽然服务业似乎已开始在较低水平企稳，但结合制造业PMI走软的迹象来看，中国整体经济增速正在放缓。
周三日圆兑欧元和美元延续跌势，韩元领涨新兴亚币，因围绕俄罗斯和乌克兰僵局的担忧有所缓解，投资者得以关注即将公布的一系列经济数据。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选