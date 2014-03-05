CNH动态：人民币即期贬至7个月低点后反弹，受超日债违约事件小幅影响

路透香港3月5日 - 人民币中间价周三再度低开，上海超日债无法按期全额付息，这些因素促离岸人民币即期汇价 早盘一度贬至7个月的低点至6.1382，其后午盘受伦敦盘人民币买盘增多提振下快速反弹，全天波幅明显，交易员表示，近期汇价料延续双向波动走势。

“早盘中间价创了两个多月的新低，加上超日债打破了债市刚性兑付壁垒，交易员担心中国信用风险事件增多，这些都有些心理压力，人民币即期上（贬）的比较快。”一位外资行交易员称。

他并称，境内CNY市场没有央行干预迹象，午盘1:40后，结汇盘稍占上风，在岸即期的带动下，加之境内外点差缩窄，获利盘回吐，美元卖盘力度加大，离岸即期又开始反弹。

处于经营困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 周三公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。刚性兑付壁垒的打破，可能引爆信用风险担忧。

本地时间下午5:25时，人民币即期 报6.1240，较上日尾盘的6.1315小幅升值，盘中区间在6.1217-6.1382。离岸价格仍强于在岸，境外与境内价差较昨日同一时段243个点子大幅缩窄至42个点子。

一年期NDF 报6.1635/6.1660，上日在6.1575，跌0.1%，创自去年11月15日以来的市场新低。

备受关注的中国全国人大会议周三开幕。国务院总理李克强在政府工作报告中指出，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，扩大汇率双向浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。

周三公布的汇丰2月份中国服务业PMI企稳，汇丰经济师屈宏斌表示，虽然服务业似乎已开始在较低水平企稳，但结合制造业PMI走软的迹象来看，中国整体经济增速正在放缓。

周三日圆兑欧元和美元延续跌势，韩元领涨新兴亚币，因围绕俄罗斯和乌克兰僵局的担忧有所缓解，投资者得以关注即将公布的一系列经济数据。（完）

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻