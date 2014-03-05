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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 18:04 BJT

路透基点：至少10家银行预计牵头中信泰富50亿港元联贷案--RLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，至少10家银行预计成为中信泰富50亿港元(6.44亿美元)五年期子弹式贷款的牵头行。

借款人已要求每家参与银行承贷约10亿港元。

据消息，贷款规模可能会高于50亿港元，承贷额预计会缩减。

消息还称，一般联贷阶段料在牵头行敲定之后启动。

如此前的报道，综合收益约为275个基点，利率较Hibor加码255个基点。

所筹资金将用于再融资和一般运营资本。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)
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