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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 17:45 BJT

台湾证券：开放证券商自有资金投资兴柜股票及私募基金--证期局

路透台北3月5日 - 台湾金融监督管理委员会(金管会)旗下证期局周三表示，即日起开放证券商以自有资金投资兴柜股票及私募基金。

证期局官员表示，过去因兴柜及私募基金市场相对不成熟，此前未开放为证券商自有资金财务性投资的标的，但近来业者反应有投资需求，因此新增两项可投资标的。

除新增投资标的外，关于证券商自有资金运用的投资总额限制没有改变，仍然为净值的 30%。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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