两会专访：中国央行干预汇率有效性待观察--社科院专家

* 央行干预汇率有效性待观察，因逆市场趋势操作

* 若分寸掌握不当，或致“杀敌一千，自损八百”

* 建议央行停止干预，让人民币一次升值到位

作者 徐永

路透北京3月5日 - 人民币汇率近期持续贬值引发广泛关注，对此中国社科院学部委员余永定认为，人民币贬值有助抑制套利，扭转单边升值预期，央行干预有积极作用；但由于是逆市场趋势操作，干预措施是否有效还有不确定性。

他在人大和政协两会期间接受路透书面专访时表示，央行干预必然导致外汇储备的增加，而避免进一步增加外汇储备正是央行的政策意图之一。在某种意义上，如果分寸掌握不当，这种干预可能导致“杀敌一千，自损八百”。

"我以为抑制热钱流入、维护金融稳定，调整经济结构、减少国民福利损失的根本办法，还是中央银行停止对外汇市场的干预，让人民币一次升值到位。“他称。

人民币兑美元汇率 春节后走出大幅贬值行情，上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位，不过本周央行干预迹象减退，市场短期呈现双向波动。

备受关注的中国全国人大会议周三开幕。国务院总理李克强在政府工作报告中指出，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，扩大汇率双向浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。

"走向浮动汇率制度，关键是要减少央行对外汇市场过于频繁的干预。汇率日波幅扩大是个结果。如果在央行不干预的情况下日波幅不大，那也很好。”余永定说。

他认为，中国已经积累了近4万亿美元的外汇储备，其中大部分都是外汇市场干预带来的，这对宏观经济稳定和经济资源优化配置都不是好消息。如果继续干预下去，损失会更大，越早做调整做好。

**贬值抑制套利**

关于近期人民币贬值的原因，市场和学界普遍认为主要有二：一是为惩罚套汇、套利者，央行干预外汇市场，买进美元放出人民币；二是国际资本看衰中国经济，从中国撤出资金。在上述两个原因中，多数人认为前者是主要原因。

余永定认为，从历史情况来看，2011年第四季度和2012年的相当一段时间内人民币都出现过贬值的情况。在这一时期，人民币贬值是外资撤离的结果。事实上，由于热钱流出，2012年中国在10多年中第一次出现资本项目逆差。2013年，热钱重新回流中国，人民币回到稳步升值的通道。

至于热钱重新流入的原因，则是西方国家为了刺激经济增长，都在维持零利率政策。而中国为了抑制通胀和资产泡沫，一直实行较高的利息率政策。包括国内企业在内的套利者通过假贸易的方式在海外以低利息率借入外币资金，将其兑换成人民币后投资于大陆的理财产品或存入大陆银行，以赚取可观的利差。

2013年由于人民币一直处于升值状态，套利基本没有风险，无风险套利活动大行其道。套利资金流入可能已经构成当前资本项目顺差的主体。但热钱流入对货币政策操作和宏观经济稳定带来严重威胁。

他认为，当前中国只有两个办法抑制套利活动：一、加强资本管制；二、人民币贬值。前者使套利资金无法流入中国大陆；后者则可以抵消套利赢利而使套利者不敢轻举妄动。央行似乎不希望过多依靠加强资本管制抑制热钱流入从而影响人民币国际化进程，于是选择了后者。

**效果可能“杀敌一千，自损八百”**

余永定认为，连续贬值可能让套利者赔了钱，市场上对人民币只升不跌的顽固预期会有所分化。在这个意义上，央行的干预有积极作用。

但央行干预下的人民币贬值，由于是逆市场趋势操作，持续时间不会太长，贬值幅度也不会太大。

他指出，不能排除这样一种可能性：由于市场依然相信人民币汇率最终还会升值，现在趁人民币便宜，不妨多买一些人民币资产，于是热钱的流入反倒进一步增加。何况，在金融市场上有不少金融工具可以保证，只要赌博的大方向是正确的，最终还是有钱可赚。

当然还有另一种可能性：套汇、套利者固然可能会受到惩罚，但套汇、套利者中的大多数恐怕是中国大公司。这些公司可能不仅通过在海外购买衍生金融产品套汇、而且在国内购买了高收益的理财产品。这些公司遭受损失会产生什么连锁反应，对中国金融稳定会造成什么冲击都是不得不考虑的因素。

因此，央行的干预到底是否有效目前还很难说。此外，央行干预必然导致外汇储备的增加，而避免进一步增加外汇储备正是央行的政策意图之一。在某种意义上，如果分寸掌握不当，这种干预可能导致“杀敌一千，自损八百”。

他并认为，人民币一次升值到位，汇率的双向波动自然形成。套利活动的汇率风险增加，将使热钱的流入通过市场力量而得到抑制。

如果央行认为，中国经济无法承受较大的汇率波动，则所剩的唯一选择就是加强资本管制。而“独立的货币政策、资本项目自由化（人民币国际化）和缺乏弹性的汇率制度”依然是绕不过的“三难选择”。（完）