重温稿-台湾货币市场：短率持于低位，364天期存单标售创纪录低位

* 提存期初资金情势宽松

* 存单标售结果创纪录低位，低于市场预期

* 月初银行间倾向负数操作

* 短票发票量持续偏少

记者 詹静宜

路透台北3月5日 - 台湾银行间短率周三仍持于低位。目前正值提存期初，整体市场资金情势明显宽松，加以本周存单到期量偏大，令短率续处区间低位。

稍早午间标售的364天期存单，加权平均得标利率在0.557%。 资料显示，此为纪录低位。

对此央行官员表示，原本到期存单的银行有再次配置的压力，此外，银行与央行之间的换汇交易可以央行存单设定质押，也提供一些央行存单的需求；亦有部分银行希望可以将存单存续期拉长以增加设定质押时的弹性。

央行官员及银行业者也都指出，本地大型银行由于资金浮滥，亦以偏低的利率标得存单。

上述央行官员表示，〞还有如果金融市场不够热络，银行的资金布局可能比较喜欢买定存单。〞

另二位银行业人士表示，本次存单标售的利率高位在0.575%。

**短率持于低位**

资金调度人士表示，尽管月初银行倾向负数操作，惟近日拆款需求疲弱及短票供给量偏少，市场操作多以到期续做为主，交投较显清淡，上日银行间隔夜拆款金额也降至843亿台币，本周料短率将续在低档盘旋。

〞月初大家都很安静 不急着借钱。〞一位大型银行资金调度人士表示。

另一位大型金融机构交易人士表示，由于央行此前为调整新增21天期存单，全落在本周到期，使得本周央行存单到期量高达1.7兆(万亿)台币，使得月初资金情势更为宽松。

此外，市场关注午间一年期存单标售结果。资金调度人士周二表示，预料加权平均得标利率持稳于上次标售结果--0.572%，若外商银竞标力道稍缓，也不排除微升。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.388%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，上日收盘区间亦同；一周拆款利率成交在0.380-0.420%，上日在0.380-0.450%。

**短票发票量续偏少**

短票方面，大型票券商表示，月初发票量普遍偏少，周五料较近日微量增加，但料仍无法因应银行间的资金去化需求，短票利率将维持在既有区间低位。

另一家大型票券商交易员也称，虽然目前短票供不应求，但3月底仍有季底资金紧缩变数存在，市场预期本月短票利率将续处在原有区间，不致于出现太大变化。

30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，区间低位成交多。

台湾央行共发行3,627.1亿台币存单，相较存单到期金额3,623.80亿台币，存单发行余额增3.3亿。

本周央行存单到期金额为1兆7,848.05亿台币，本周余日存单到期情况各为周四3,859.30亿、周五3,565.30亿台币。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为负53亿台币，累计超额准备为负197亿台币、加计前期1%的超额准备为320亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率大致持稳。市场人士表示，旬初市场资金普遍宽松，寿险申购货币型基金令投信忙于找券，惟本月有季底紧缩因素，令利率只能稳在既有区间。

不过有一大型票券商指出，昨日又有大型寿险业者申购不少货币型基金，但可提供承做RP的券源稀缺，让多钱的投信找不到券可做。因此将调降公债与公司债RP利率，10天内公债附买回利率自0.45-0.47%降至在0.40-0.45%。10天左右的公司债附买回利率则由0.56-0.57%调降至0.50-0.55%。

惟其余证券商与票券业者则称，市场资金的确相当充裕，但碍于季底因素考量，RP利率仍维持在既有水准。

一票券商表示，旬初多以拆款支应，因此较少承做RP。感觉货币基金的钱不少，连利率偏低的公债RP也愿意做。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。