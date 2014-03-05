香港股市：港交所下周一起调高人民币期货合约按金水平，升幅50%

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 香港交易及结算所 周三公布，自3月10日（下周一）起上调人民币期货合约按金水平，平均升幅为50%。
最近人民币兑美元汇率剧烈波动，在港交所买卖的人民币期货合约成交量大增，2月平均每日成交1,461张，1月只有774张。
如果市况变得波动，按金水平将会相应提高，而投资者的持仓成本亦会增加。
于港交所买卖的人民币期货合约，以商品期货商的参与较为踊跃，因市场上的人民币对冲工具较为匮乏。有鉴于此，港交所将于4月7日收市后交易时段（俗称期货夜市，即香港时间17:00至23:00）加入人民币期货交易，以满足欧美投资者需要。
以下是人民币期货合约按金变动情况：
按金类别 基本按金 维持按金
现行 修订后 现行 修订后
按金 7,700 11,560 6,160 9,250
跨期按金 4,620 6,940 3,700 5,550
现货月按金 1,540 2,320 1,240 1,850 （完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选