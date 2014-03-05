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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 18:28 BJT

香港股市：港交所下周一起调高人民币期货合约按金水平，升幅50%

路透香港3月5日 - 香港交易及结算所 周三公布，自3月10日（下周一）起上调人民币期货合约按金水平，平均升幅为50%。

最近人民币兑美元汇率剧烈波动，在港交所买卖的人民币期货合约成交量大增，2月平均每日成交1,461张，1月只有774张。

如果市况变得波动，按金水平将会相应提高，而投资者的持仓成本亦会增加。

于港交所买卖的人民币期货合约，以商品期货商的参与较为踊跃，因市场上的人民币对冲工具较为匮乏。有鉴于此，港交所将于4月7日收市后交易时段（俗称期货夜市，即香港时间17:00至23:00）加入人民币期货交易，以满足欧美投资者需要。

以下是人民币期货合约按金变动情况：

按金类别 基本按金 维持按金

现行 修订后 现行 修订后

按金 7,700 11,560 6,160 9,250

跨期按金 4,620 6,940 3,700 5,550

现货月按金 1,540 2,320 1,240 1,850 （完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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