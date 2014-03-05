香港股市：港交所下周一起调高人民币期货合约按金水平，升幅50%

路透香港3月5日 - 香港交易及结算所 周三公布，自3月10日（下周一）起上调人民币期货合约按金水平，平均升幅为50%。

于港交所买卖的人民币期货合约，以商品期货商的参与较为踊跃，因市场上的人民币对冲工具较为匮乏。有鉴于此，港交所将于4月7日收市后交易时段（俗称期货夜市，即香港时间17:00至23:00）加入人民币期货交易，以满足欧美投资者需要。