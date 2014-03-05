《中国企业债发行日程表》--3月5日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *廊坊开发区 10 7 3/7簿记建档 上限8.50% AA 3/10-3/14 华融证券 建设发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *兴安盟城市 13 7 3/5簿记建档 上限8.30% AA- 3/6-3/10 国盛证券 发展投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *陕西煤业 20 10 3/5簿记建档 上限6.69% AAA 3/6-3/10 国开证券 化工集团 (第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 中德证券 ========================================================================================= *云南铁路投资 14 5 3/5簿记建档 上限7.30% AA+ 3/6-3/10 瑞银证券 ========================================================================================= 莱芜市经济 13 7 2/27簿记建档 7.08% AA 2/28-3/6 华英证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) 广发证券 ========================================================================================= 吉林铁路投资 10 7 3/3簿记建档 7.18% AA 3/4-3/6 安信证券 开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 山东宏桥 12 7 2/28簿记建档 8.69% AA 3/3-3/6 华英证券 新型材料 (第5年末发行人上调利率选择权及投资者回售选择权/中国宏桥集团提供担保) 广发证券 ========================================================================================= 长影集团 6 7 2/28簿记建档 7.20% AA 3/3-3/6 平安证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 龙岩城市 8 7 3/3簿记建档 7.45% AA 3/4-3/6 中信建投证券 发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 海安县城建 10 7 3/3簿记建档 7.45% AA 3/4-3/6 华泰联合证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 汕头投资建设 18 10 3/3簿记建档 7.99% AA 3/4-3/7 海通证券 总公司 (第3-6年每年末偿还10%本金，第7-10年每年末偿还15%本金) ========================================================================================= 淮安新城 10 7 3/3簿记建档 7.45% AA 3/4-3/7 华泰联合证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 甘肃省公路航空 25 6 2/25簿记建档 7.00% AA+ 2/27-3/7 华龙证券 旅游投资集团 (第4年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 德邦证券 ========================================================================================= 大庆城投 至多23 7 3/4簿记建档 *7.10% AA+ 3/5-3/7 摩根士丹利华鑫证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 海通证券 ========================================================================================= 攀枝花国资 6 7 3/4簿记建档 *7.60% AA 3/5-3/7 中信建投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 黄冈市城建投 4 7 3/3簿记建档 7.45% AA 3/4-3/10 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 大理经济开发 4 7 3/3簿记建档 7.90% AA 3/4-3/10 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆豪江 3 7 3/5簿记建档 上限8.50% AA 3/6-3/10 国信证券 建设开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 宁波海曙 12 7 3/5簿记建档 上限7.80% AA 3/6-3/10 海通证券 广聚资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 青岛莱西 10 7 3/5簿记建档 上限7.50% AA 3/6-3/10 国泰君安证券 资产运营 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 扬州经济 10 7 3/4簿记建档 *7.40% AA 3/5-3/11 宏源证券 技术开发区总公司(第5、6、7年分别偿还30%、30%、40%本金) ========================================================================================= 嘉兴经济技术 9 7 3/4簿记建档 *7.89% AA 3/5-3/11 财通证券 开发区投资发展集团(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 泰州新滨江 10 7 3/4簿记建档 *7.60% AA 3/5-3/11 民族证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/泰州华信药业投资提供担保) ========================================================================================= 新疆富蕴 8 6 3/4簿记建档 *8.67% AA- 3/5-3/11 信达证券 国资投资经营 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 *推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 张喜良)