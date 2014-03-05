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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 18:15 BJT

东欧情势：俄外长称，俄方不能命令克里米亚“自卫”军收兵回营

路透莫斯科3月5日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周三表示，俄罗斯不能命令乌克兰克里米亚地区的亲俄武装组织收兵回营，因为他们是“自卫”军队，不会听从俄方吩咐。

西方国家目前在讨论解决乌克兰危机的潜在方案。

俄罗斯电视台播出的节目显示，拉夫罗夫是在马德里发表讲话。他重申，克里米亚出现的武装人员不是俄罗斯军人，他称，俄罗斯海军部署保持正常状态，应该由克里米亚和乌克兰当局授权国际监察员进入当地。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
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