东欧情势：俄外长称，俄方不能命令克里米亚“自卫”军收兵回营

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透莫斯科3月5日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周三表示，俄罗斯不能命令乌克兰克里米亚地区的亲俄武装组织收兵回营，因为他们是“自卫”军队，不会听从俄方吩咐。
西方国家目前在讨论解决乌克兰危机的潜在方案。
俄罗斯电视台播出的节目显示，拉夫罗夫是在马德里发表讲话。他重申，克里米亚出现的武装人员不是俄罗斯军人，他称，俄罗斯海军部署保持正常状态，应该由克里米亚和乌克兰当局授权国际监察员进入当地。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选