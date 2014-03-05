台湾金融：自经示范区开放后，金管会乐观预估年增420亿台币营收

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透台北3月5日 - 台湾自由经济示范区周三正式启动，金管会主委曾铭宗表示，随着示范区启动后将释出九大开放措施，后续将搜集美国、英国金融开放情形检讨开放。
他在示范区启动典礼上指出，预估示范区开放后将可为银行及证券业增加280亿台币营收，乐观估计的话每年则可增加420亿台币营收。
“已就香港及新加坡的金融开放内容与台湾进行比对，将可行者共计26项措施将于半年内完成相关开放。”他说。
金管会原先预估示范区开放后五年内可增加27亿台币税收，此次金管会则大幅调高示范区的税收贡献预估，曾铭宗表示，示范区开放后每年可增加10.8亿台币税收，乐观估计的话则可增加21.6亿台币税收。
此外，金管会也提高随着OBU(国际金融业务分行)及OSU(国际证券业务)业务开放后的就业人数增幅，他称，原先预估增加就业人数约1,200-1,250人，但透过公会预估今年金融业拟增聘员工高达20,070人。
示范区正式启动后将释出九大开放措施，包括OBU方面有放宽信托商品范畴、开放固定收益证券买卖经纪业务、简化新种外汇业务申请程序，及松绑衍生性金融商品等四项开放措施。
OSU业务也有开放衍生性金融商品、开放以信托机制投资国外商品、开放外币有价证券经纪业务、简化业务申办程序、开放办理帐户保管业务等五大措施。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选