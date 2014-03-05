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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 19:07 BJT

台湾金融：自经示范区开放后，金管会乐观预估年增420亿台币营收

路透台北3月5日 - 台湾自由经济示范区周三正式启动，金管会主委曾铭宗表示，随着示范区启动后将释出九大开放措施，后续将搜集美国、英国金融开放情形检讨开放。

他在示范区启动典礼上指出，预估示范区开放后将可为银行及证券业增加280亿台币营收，乐观估计的话每年则可增加420亿台币营收。

“已就香港及新加坡的金融开放内容与台湾进行比对，将可行者共计26项措施将于半年内完成相关开放。”他说。

金管会原先预估示范区开放后五年内可增加27亿台币税收，此次金管会则大幅调高示范区的税收贡献预估，曾铭宗表示，示范区开放后每年可增加10.8亿台币税收，乐观估计的话则可增加21.6亿台币税收。

此外，金管会也提高随着OBU(国际金融业务分行)及OSU(国际证券业务)业务开放后的就业人数增幅，他称，原先预估增加就业人数约1,200-1,250人，但透过公会预估今年金融业拟增聘员工高达20,070人。

示范区正式启动后将释出九大开放措施，包括OBU方面有放宽信托商品范畴、开放固定收益证券买卖经纪业务、简化新种外汇业务申请程序，及松绑衍生性金融商品等四项开放措施。

OSU业务也有开放衍生性金融商品、开放以信托机制投资国外商品、开放外币有价证券经纪业务、简化业务申办程序、开放办理帐户保管业务等五大措施。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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