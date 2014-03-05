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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 19:29 BJT

台湾金融：金管会主委称银行“公公并”策略采单一或双轴心各有利弊

路透台北3月5日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三表示，目前正由财政部推动公股银行并公股银行，详细整并对象尊重财政部的意见，相信能在一、二年内整并完成。

他在示范区启动典礼会后受访时并指出，财政部在推动当中需要金管会协助的地方，金管会将会予以协助，至于“公公并”要采单一或双轴心则各有利弊。

“我的理解是并购对象还没确定。”他说。

财政部长张盛和周三称，已请兆丰金控 及第一金控 分别就公股合并评估可行性，最慢两至四个月会有初步结果。

曾铭宗指出，公公并策略将采单一或双轴心则尊重财政部评估规划，各有其优缺点，优点是找一组配对整并速度会快，强者并强者也会更强，但整并速度较慢；若采双轴心的话，两者会有竞争，但整并会兵分多路，财政部、金管会处理过程当中兼顾事情较多，但整并幅度相对大。

他认为，要促成一至二家亚洲区域性银行一定没办法速成，因为亚洲区域性银行需要有两个要素，包括规模要够大及业务要多元化。

他并预期，公公并是第一阶段，之后民间并购步调会走得非常快，过段时间就可预见民营银行或金控到东南亚布局或并购会非常快。

此外，曾铭宗也提及，公股银行整并不会有裁员的情况，呼吁公股银行公会支持财政部整并决议。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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