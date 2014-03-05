国际油市：亚洲380-cst燃料油转呈正价差，但兴隆买盘提振现货升水

路透新加坡3月5日 - 亚洲3月和4月380-cst燃料油价差周三跌至负值水平，这是逾九周以来的首次，交易商指因3月自西方有大量供应。

3月/4月跨月价差估计为每吨负1美元，昨天为溢价0.75美元。

尽管市场走势趋弱，但受兴隆需求提振，380-cst现货升水未跌至负值区域。

兴隆买入四批船货，每批为2万吨，每吨价格为597-598美元，相当于每吨升水0.60美元至1.91美元。

市场消息人士称，由于价格下跌，兴隆周三可能增加了购买量。

路透数据显示， 周三380-cst燃料油每吨597美元的直接购买价格为近四个月以来最低。

贸易消息人士称，从基本面来说，西方来的套利船货增加是压低燃料油市场的主因。

交易商称，3月到货的套利船货数量估计至少为400万吨，较2月估值高出逾15%。

亚洲市场有七宗燃料油交易达成。BP向维多公司出售20,000吨3月21-25日装运的180-cst燃料油，价格较新加坡现货报价每吨贴水50美分。

维多向兴隆出售20,000吨3月23-27日装运的180-cst燃料油，价格为较新加坡现货价贴水50美分。

嘉能可从BP买入20,000吨3月28日至4月1日装运的180-cst燃料油，价格为较新加坡现货价贴水75美分。

维多和三井分别向兴隆售出20,000吨380-cst燃料油，装运日期为3月20-24日，价格为每吨598美元。

中国石油天然气股份有限公司和维多分别向兴隆售出20,000吨380-cst燃料油，装运日期为3月25-29日，价格为每吨597美元。(完)

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