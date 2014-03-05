国际油市：亚洲380-cst燃料油转呈正价差，但兴隆买盘提振现货升水

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透新加坡3月5日 - 亚洲3月和4月380-cst燃料油价差周三跌至负值水平，这是逾九周以来的首次，交易商指因3月自西方有大量供应。
3月/4月跨月价差估计为每吨负1美元，昨天为溢价0.75美元。
尽管市场走势趋弱，但受兴隆需求提振，380-cst现货升水未跌至负值区域。
兴隆买入四批船货，每批为2万吨，每吨价格为597-598美元，相当于每吨升水0.60美元至1.91美元。
市场消息人士称，由于价格下跌，兴隆周三可能增加了购买量。
路透数据显示， 周三380-cst燃料油每吨597美元的直接购买价格为近四个月以来最低。
贸易消息人士称，从基本面来说，西方来的套利船货增加是压低燃料油市场的主因。
交易商称，3月到货的套利船货数量估计至少为400万吨，较2月估值高出逾15%。
亚洲市场有七宗燃料油交易达成。BP向维多公司出售20,000吨3月21-25日装运的180-cst燃料油，价格较新加坡现货报价每吨贴水50美分。
维多向兴隆出售20,000吨3月23-27日装运的180-cst燃料油，价格为较新加坡现货价贴水50美分。
嘉能可从BP买入20,000吨3月28日至4月1日装运的180-cst燃料油，价格为较新加坡现货价贴水75美分。
维多和三井分别向兴隆售出20,000吨380-cst燃料油，装运日期为3月20-24日，价格为每吨598美元。
中国石油天然气股份有限公司和维多分别向兴隆售出20,000吨380-cst燃料油，装运日期为3月25-29日，价格为每吨597美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选