重温稿-中国企业：华融战投有望引入民营资本，争取明年上半年香港IPO--董事长

* 华融今年上半年完成引入战略投资者，民资有望入围

* 未来几年有望保持20-25%的净利增速

* 争取明年上半年完成香港IPO上市

路透北京3月5日 - 中国最大资产管理公司--华融资产管理股份有限公司董事长赖小民周三表示，华融将在今年上半年完成引入战略投资者的工作，并会把引入民营资本考虑在内，争取明年上半年完成香港IPO（首次公开发行）上市。

他在两会（全国政协和人大会议）间隙称，“除了引入外国投资者之外，还希望能在混合所有制方面做一些探索，比如引入民营资本作为战略投资者。”

知情人士今年1月对路透表示，KKR & Co KKR.N 和贝莱德 等一干投资者洽谈购买中国华融资产管理公司股权。报道称华融拟向战略投资者出售15-20%的股权，以筹资逾20亿美元。

赖小民表示，中国已经进入“大资管时代”，未来应该不止局限于不良资产的处置，也应该包括对优质资产的运作。华融下一步也将加大对非金融机构的债权处置力度。未来对于地方债务的处置将成为资产管理公司的重要业务发展点。

周三公布的2014年财政部预算报告在地方政府债务问题上重点着墨，其中在债务融资方面的表述新意颇多，这标志着地方政府融资阳光化有望更进一步。

对于华融的业绩前景，赖小民表示未来几年有望保持平稳、可持续的利润增速。

他预计今年公司净利润增速保持在20-25%，“这个速度在未来几年内都可以保持，对企业来说是一个平稳的、可持续的利润增速。”

华融在1月宣布，2013年实现利润191.53亿元人民币，比上年增长59%，今年公司工作重心则是引入战略投资者和上市。

中国华融前身为创立于1999年的中国华融资产管理公司，总部设在北京，旗下拥有华融证券、华融信托、华融租赁、华融期货等10家子公司，可提供资产经营管理、银行、证券、金融租赁、信托、投资、基金、期货、置业等全牌照、一揽子综合金融服务。（完）