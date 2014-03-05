重温稿-中国企业：华融战投有望引入民营资本，争取明年上半年香港IPO--董事长

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 华融今年上半年完成引入战略投资者，民资有望入围
* 未来几年有望保持20-25%的净利增速
* 争取明年上半年完成香港IPO上市
路透北京3月5日 - 中国最大资产管理公司--华融资产管理股份有限公司董事长赖小民周三表示，华融将在今年上半年完成引入战略投资者的工作，并会把引入民营资本考虑在内，争取明年上半年完成香港IPO（首次公开发行）上市。
他在两会（全国政协和人大会议）间隙称，“除了引入外国投资者之外，还希望能在混合所有制方面做一些探索，比如引入民营资本作为战略投资者。”
知情人士今年1月对路透表示，KKR & Co KKR.N 和贝莱德 等一干投资者洽谈购买中国华融资产管理公司股权。报道称华融拟向战略投资者出售15-20%的股权，以筹资逾20亿美元。
赖小民表示，中国已经进入“大资管时代”，未来应该不止局限于不良资产的处置，也应该包括对优质资产的运作。华融下一步也将加大对非金融机构的债权处置力度。未来对于地方债务的处置将成为资产管理公司的重要业务发展点。
周三公布的2014年财政部预算报告在地方政府债务问题上重点着墨，其中在债务融资方面的表述新意颇多，这标志着地方政府融资阳光化有望更进一步。
对于华融的业绩前景，赖小民表示未来几年有望保持平稳、可持续的利润增速。
他预计今年公司净利润增速保持在20-25%，“这个速度在未来几年内都可以保持，对企业来说是一个平稳的、可持续的利润增速。”
华融在1月宣布，2013年实现利润191.53亿元人民币，比上年增长59%，今年公司工作重心则是引入战略投资者和上市。
中国华融前身为创立于1999年的中国华融资产管理公司，总部设在北京，旗下拥有华融证券、华融信托、华融租赁、华融期货等10家子公司，可提供资产经营管理、银行、证券、金融租赁、信托、投资、基金、期货、置业等全牌照、一揽子综合金融服务。（完）
浏览中国两会相关新闻，请点选 (发稿 谢衡/李然/张晓翀; 撰写 宿泱韫；审校 张喜良)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选