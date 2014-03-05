重温稿-中国金融：1月新增外汇占款创三个月高位，资金流入态势明显

* 1月新增外汇占款为去年10月以来最高

* 外汇占款连续六个月增加

* 分析师预计2月外汇占款仍将维持高位

路透上海3月5日 - 中国1月新增外汇占款较前月大幅增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加大，3月以后新增占款规模料将下降。

路透根据中国人民银行周三公布的数据计算，2014年1月全部金融机构新增外汇占款4,374亿元人民币，高于前月的2,729亿元。截至1月，全部金融机构月度外汇占款已经连续六个月增加。

北京一券商分析师表示，外汇占款的增加表明热钱流入较多，这从此前公布的代客结售汇数据也可看出来，这也是央行打击热钱的原因。

他并认为，2月份外汇占款估计仍将维持高位，但此后占款规模可能会下降。

中国国家外汇管理局上月公布，1月银行代客结售汇顺差4,658亿元人民币，按当期结售汇人民币/美元汇率水平测算，约合763亿美元，环比大增1.3倍。

业内人士指出，部分热钱借人民币升值入境套利的势头升温，也是促成中国央行近期通过汇市干预打击套利资金的主要原因。

人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是在央行加大干预力度下，尽展大开大阖的双向波动。上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，1月末金融机构外汇占款余额为290,677.49亿元；财政性存款余额为31,664.77亿元，较上月增加1,531亿元。

结合当月外汇占款的变动计算，1月市场因此增加的流动性为2,843亿元。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

欲了解详情，可点选中国人民银行网站 www.pbc.gov.cn/ (发稿 丁琦；审校 张喜良)