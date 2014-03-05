国际油市：亚洲石脑油跨月价差下滑，市场需求减弱

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透新加坡3月5日 - 亚洲石脑油4月下半月和5月下半月的跨月价差周三从近一个月高点降至两日来低点10美元，因石化厂商的现货需求暂时减弱。
交易员表示，北亚多数买家已经完成了4月上半月发货石脑油的采购任务，这影响了市场人气。
“我们预计市场在过去一周走升后，将会出现一些向下修正。我认为跨月价差的合理水平应该控制在每吨9美元以下，因为裂解厂商停产维护导致需求下降，”一名新加坡交易员表示。
“我预计跨月价差将介于每吨5-7美元，因此后市应该还会进一步下修。”
台湾中油公司自2月以来已经关闭两座裂解装置，两家日本裂解商本月也将关闭设备。
交易商表示，印度Essar Oil向泰国买家PTT出售3.5万吨3月底在Vadinar装船的石脑油，价格较中东FOB报价升水略高于20美元。
该升水较Essar在2月出售的一批船货低了至少30%，当时升水高达每吨35美元。
亚洲汽油裂解价差达到每桶9.43美元的两周半高位，因供应前景趋紧。昨日该裂解价差曾短暂下降。
新加坡市场的汽油需求旺盛，达成五笔共计25万桶汽油的交易，创下2月13日以来现货市场的最高单日成交量。
亚洲炼厂3月开始将进入密集检修期。台塑石化在4-6月将暂停出口现货汽油，因在麦寮每日加工能力为54万桶的炼厂将进行大规模的停产维护。
今日共达成七笔交易，其中五笔为汽油交易，两笔石脑油交易
雪佛龙(Chevron)向Sietco出售3月24-28日装船的95号汽油，价格为每桶121.50美元。
Trafigura以118.30美元的价格购买两批92号汽油，其中一批购自Gunvor，3月27-31日装船，另一批购自SK Energy，船期为3月24-28日。
嘉能可从中石油和维多分别买入一批92号汽油。
伊藤忠商事分别与Sietco和嘉能可敲定两笔4月下半月和5月下半月的石脑油价差交易，每吨价差为10.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰; 审校 李春喜)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选