国际油市：亚洲石脑油跨月价差下滑，市场需求减弱

路透新加坡3月5日 - 亚洲石脑油4月下半月和5月下半月的跨月价差周三从近一个月高点降至两日来低点10美元，因石化厂商的现货需求暂时减弱。

交易员表示，北亚多数买家已经完成了4月上半月发货石脑油的采购任务，这影响了市场人气。

“我们预计市场在过去一周走升后，将会出现一些向下修正。我认为跨月价差的合理水平应该控制在每吨9美元以下，因为裂解厂商停产维护导致需求下降，”一名新加坡交易员表示。

“我预计跨月价差将介于每吨5-7美元，因此后市应该还会进一步下修。”

台湾中油公司自2月以来已经关闭两座裂解装置，两家日本裂解商本月也将关闭设备。

交易商表示，印度Essar Oil向泰国买家PTT出售3.5万吨3月底在Vadinar装船的石脑油，价格较中东FOB报价升水略高于20美元。

该升水较Essar在2月出售的一批船货低了至少30%，当时升水高达每吨35美元。

亚洲汽油裂解价差达到每桶9.43美元的两周半高位，因供应前景趋紧。昨日该裂解价差曾短暂下降。

新加坡市场的汽油需求旺盛，达成五笔共计25万桶汽油的交易，创下2月13日以来现货市场的最高单日成交量。

亚洲炼厂3月开始将进入密集检修期。台塑石化在4-6月将暂停出口现货汽油，因在麦寮每日加工能力为54万桶的炼厂将进行大规模的停产维护。

今日共达成七笔交易，其中五笔为汽油交易，两笔石脑油交易

雪佛龙(Chevron)向Sietco出售3月24-28日装船的95号汽油，价格为每桶121.50美元。

Trafigura以118.30美元的价格购买两批92号汽油，其中一批购自Gunvor，3月27-31日装船，另一批购自SK Energy，船期为3月24-28日。

嘉能可从中石油和维多分别买入一批92号汽油。

伊藤忠商事分别与Sietco和嘉能可敲定两笔4月下半月和5月下半月的石脑油价差交易，每吨价差为10.50美元。(完)

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