版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 21:16 BJT

卢布汇率：俄罗斯央行总裁称，从基本面看不存在令卢布贬值的理由

路透俄罗斯NOVO-OGARYOVO 3月5日 - 俄罗斯央行总裁Elvira Nabiullina周三表示，她认为从基本面看没有理由让卢布贬值，因为俄罗斯经常帐盈余的数据仍不错。

她补充道，央行近期干预外汇市场并未改变其制定通胀目标的计划，而且央行近期采取一些举措后，其在年底前将通胀率压低至5%的目标有望实现。

该央行周一将指标利率从5.5%升至7%，称因为考虑到通胀和金融稳定面临风险。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐