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中国财经报道 | 2014年 3月 5日 星期三 22:49 BJT

美国热股：雅虎将不再允许用户利用FACEBOOK或谷歌身份来访问其服务，雅虎股价上涨

路透3月5日 - 雅虎 将不再允许用户利用Facebook 和谷歌 身份登录并使用其在线服务，包括Fantasy Sports和照片分享网站Flickr。

在周三早盘交易中，雅虎股价升0.3%，报39.75美元。Facebook股价涨2.11%，报70.25美元。谷歌股价下滑0.08%，报1,213.905美元。(完)
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