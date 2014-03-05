美国热股：雅虎将不再允许用户利用FACEBOOK或谷歌身份来访问其服务，雅虎股价上涨

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透3月5日 - 雅虎 将不再允许用户利用Facebook 和谷歌 身份登录并使用其在线服务，包括Fantasy Sports和照片分享网站Flickr。
在周三早盘交易中，雅虎股价升0.3%，报39.75美元。Facebook股价涨2.11%，报70.25美元。谷歌股价下滑0.08%，报1,213.905美元。(完)
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路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。