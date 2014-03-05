表格：欧元区第四季GDP确认为较前季成长0.3%，较上年同期增长0.5%

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透布鲁塞尔3月5日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区第四季国内生产总值(GDP)修正值确认为较前季成长0.3%，较上年同期为增长0.5%。
GDP经季节调整增幅(%)：
较上季 较上年同期
2013 2013
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 欧元区17国 -0.2 0.3 0.1 0.3 -1.2 -0.6 -0.3 0.5 欧元区18国 -0.2 0.3 0.1 0.3 -1.2 -0.6 -0.3 0.5 欧盟28国 -0.1 0.4 0.3 0.4 -0.7 -0.1 0.2 1.1
(完)
(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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