版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 22:31 BJT

美国热股：卡特彼勒CEO称中国等几个公司最大市场正在走强，其股价下滑

路透3月5日 - 卡特彼勒(Caterpillar) 执行长周二表示，包括中国和北美在内的几个公司最大市场正在温和走强，但他警告称，全球经济普遍脆弱，对于乌克兰危机等意外冲击较为敏感。

在周三早盘交易中，该公司股价下跌0.77%，报96.27美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐