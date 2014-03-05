美国数据：2月Markit综合PMI终值跌至54.1，服务业PMI终值跌至53.3

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透3月5日 - 一份行业报告周三显示，2月美国服务业的增长速度和招聘步伐放缓，但企业管理人员将经济活动受扰部份归因于天气异常恶劣。
2月Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值下跌至53.3，初值为52.7，1月为56.7。
服务业持续增加招聘，但增长速度为2013年3月来最慢。2月就业分项指数终值为51.9，1月为54.1。
2月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值下降至54.1，初值为53.5，1月为56.2。
Markit的首席经济学家Chris Williamson表示，扣除天气导致需求迟滞这一因素，2月成长率与1月基本持平。
他表示，Markit调查预计2月非农就业岗位增加12.5万个。
2月非农就业报告将在周五公布。路透调查的分析师预计就业岗位将增加15万个。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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