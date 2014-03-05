加拿大央行：维持利率不变，称通胀疲弱仍构成风险

路透渥太华3月5日 - 加拿大央行周三继续表达对通胀疲弱的忧虑，尽管此前公布的数据显示加拿大1月消费者物价大幅上升，央行重申，其下一次利率行动将可能是升息，也可能是减息。

加拿大央行宣布维持利率在1%不变，一如市场预期，令利率在逾三年来维持不变。分析师预期加拿大央行在明年第三季前将按兵不动。

“预计通胀率将在一段时间内远低于目标，因此通胀的下档风险仍很重要，”央行声明称。

“下一步政策利率调整的时机和方向将取决于新出炉的数据将如何影响风险平衡状况。”央行称，与1月22日的利率声明措辞一致。

尽管2013年经济增长略快于预期，但加拿大央行仍预计2014年加拿大经济的潜在增速在2.5%左右，今年首季成长可能有所放缓。

加拿大央行声明中未提及加元；央行在1月声明称，加元走软应有助于提振出口、信心和投资。(完)