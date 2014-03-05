美国数据：ISM-2月非制造业指数跌至2010年2月来最低的51.6，预估为53.5

路透纽约3月5日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布，2月服务业活动成长放缓，非制造业指数低于预期，因就业分项指数下跌至萎缩区域，为逾两年来首见。

ISM公布，2月非制造业指数下降至51.6，为2010年2月来最低，因恶劣天气打击企业活动，市场原本预期为53.5，1月为54.0。

2月非制造业指数为连续第50个月处于荣枯分水岭50以上，但增长速度远低于8月创下的七年高位57.9。

美国ISM-2月非制造业就业分项指数从1月的56.4下跌至47.5，为2010年3月来最低，且为2011年12月来首次跌至50以下。

企业活动分项指数从1月的56.3下跌至54.6，低于预期的55.1。正面消息方面，新订单分项指数从1月的50.9上升至51.3。(完)

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