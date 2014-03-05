美国经济：恶劣天气导致部份地区经济成长放缓

路透华盛顿3月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，近几周侵袭美国很多地区的严寒天气给购物活动和消费者支出带来冲击，导致美国部分地区经济增长放缓，甚至萎缩。

美联储褐皮书称，在12个联储地区中，纽约和费城这两个地区经济活动略为萎缩，主要是因“异常恶劣的天气”所致。

褐皮书表示，芝加哥经济增长放缓，而堪萨斯城经济活动基本持稳。尽管其他八个联储地区报告经济增长，但多为“温和至适度”成长，整体逊于1月褐皮书中所述，九个联储地区的经济“适度”成长。

美联储表示，多数联储地区零售销售增长放缓，部份因天气因素所致，但在里奇蒙、芝加哥和明尼阿波利斯等地区，雪暴对天气相关产品的需求带来正面影响。

美联储表示，恶劣天气拖累波士顿、里奇蒙和芝加哥等地区的就业增长，但多数地区的就业水平逐步改善。

褐皮书称，价格压力仍然较低，预期部分能源和建筑产品价格存在上行压力。

此份褐皮书是由亚特兰大联储银行根据2月24日前收集的数据编撰而成。报告中，“天气”一词出现了119次，“雪”或雪的衍生词使用了24次。“冰雪”一词出现了两次。(完)