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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 06:40 BJT

《全球汇市》美元小涨，无视疲弱的美国数据

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3732 1.3742 -0.07 -0.09 1.3745

美元/日圆 102.30 102.20 +0.10 -2.85 105.30

欧元/日圆 140.47 140.45 +0.01 -2.88 144.63

美元/瑞郎 0.8870 0.8872 -0.02 -0.65 0.8928

英镑/美元 1.6721 1.6662 +0.35 +1.00 1.6556

美元/加元 1.1025 1.1091 -0.60 +3.81 1.0620

澳元/美元 0.8985 0.8949 +0.40 +0.81 0.8913

欧元/瑞郎 1.2180 1.2192 -0.10 -0.74 1.2271

欧元/英镑 0.8212 0.8246 -0.41 -1.02 0.8297

新西兰元/美元 0.8412 0.8388 +0.29 +2.51 0.8206

美元/挪威克朗 5.9924 6.0091 -0.28 -1.22 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2286 8.2645 -0.43 -1.32 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4188 6.4440 -0.39 -0.28 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8143 8.8566 -0.48 -0.37 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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