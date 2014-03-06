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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 08:40 BJT

表格：澳洲1月零售销售较前月上升1.2%，升幅高于预期的0.5%

路透悉尼3月6日 - 澳洲统计局周四公布，1月经季节调整后的零售销售较前月上升1.2%，路透调查预估为增长0.5%。

详细数据如下(单位为10亿澳元)：

月度零售销售 1月

(经季节调整) 22.92

12月零售销售较前月升幅从0.5%上修至0.7%。

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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