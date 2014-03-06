表格：澳洲1月零售销售较前月上升1.2%，升幅高于预期的0.5%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透悉尼3月6日 - 澳洲统计局周四公布，1月经季节调整后的零售销售较前月上升1.2%，路透调查预估为增长0.5%。
详细数据如下(单位为10亿澳元)：
月度零售销售 1月
(经季节调整) 22.92
12月零售销售较前月升幅从0.5%上修至0.7%。
浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。
(编译 王兴亚；审校 张涛)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。