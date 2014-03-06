重发-表格：澳洲1月经季调贸易收支为顺差14.33亿澳元，预估为顺差2.7亿

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(重发以在标题中补上“澳洲”)
路透悉尼3月6日 - 澳洲统计局周四公布，1月经季节调整后商品/服务贸易收支为顺差14.33亿澳元。路透调查预估为顺差2.7亿澳元。
1月经季节调整后商品/服务出口较前月上升4%，进口较上月增加1%。
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
1月
整体出口 29.759
整体进口 28.327
商品与服务贸易收支 顺差1.433
浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
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