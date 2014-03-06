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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 08:47 BJT

重发-表格：澳洲1月经季调贸易收支为顺差14.33亿澳元，预估为顺差2.7亿

(重发以在标题中补上“澳洲”)

路透悉尼3月6日 - 澳洲统计局周四公布，1月经季节调整后商品/服务贸易收支为顺差14.33亿澳元。路透调查预估为顺差2.7亿澳元。

1月经季节调整后商品/服务出口较前月上升4%，进口较上月增加1%。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

1月

整体出口 29.759

整体进口 28.327

商品与服务贸易收支 顺差1.433

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完)

(编译 王兴亚；审校 李爽)
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