《综述》美联储确认恶劣天气因素拖累2014年初经济表现

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透华盛顿3月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，近几周侵袭美国很多地区的严寒天气为购物活动和消费者支出带来冲击，导致美国部分地区经济增长放缓，甚至萎缩。
美联储褐皮书称，在12个联储地区中，有两个地区经济活动略为萎缩，主要是因“异常恶劣的天气”所致。
褐皮书表示，芝加哥经济增长放缓，而堪萨斯城经济活动基本持稳。尽管其他八个联储地区报告经济增长，但多为“温和至适度”成长，整体逊于1月褐皮书中所述，九个联储地区的经济“适度”成长。
不过该份报告根据收集的信息显示，一些地区房地产价格回升，旅游业仍表现强劲。
”多数地区的经济前景仍乐观。“美联储说道。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2