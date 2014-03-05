《综述》美联储确认恶劣天气因素拖累2014年初经济表现

路透华盛顿3月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，近几周侵袭美国很多地区的严寒天气为购物活动和消费者支出带来冲击，导致美国部分地区经济增长放缓，甚至萎缩。

美联储褐皮书称，在12个联储地区中，有两个地区经济活动略为萎缩，主要是因“异常恶劣的天气”所致。

褐皮书表示，芝加哥经济增长放缓，而堪萨斯城经济活动基本持稳。尽管其他八个联储地区报告经济增长，但多为“温和至适度”成长，整体逊于1月褐皮书中所述，九个联储地区的经济“适度”成长。

不过该份报告根据收集的信息显示，一些地区房地产价格回升，旅游业仍表现强劲。