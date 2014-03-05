澳新经济指标预测--3月6日-3月13日****

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月3日当周 3月6日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 1月 +0.5% +0.5% 0030 澳洲贸易收支(亿澳元) 1月 顺差2.7 顺差4.68 商品/服务进口 -- +2.0% 商品/服务出口 -- +4.0% 3月7日(五) 暂无经济数据公布。 3月10日当周 3月10日(一) 2145 新西兰电子卡零售销售(较上月) 2月 -- -0.5% (较上年同期) -- +6.1% 3月11日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 2月 -- 正4 企业信心指数 -- 正8 3月11-12日 2330 澳洲消费者信心 3月 -- -3.0% 3月12日(三) 0030 澳洲房屋融资 1月 -- -1.9% 投资性房屋融资 -- +2.9% 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.75% 2.50% 2145 新西兰食品价格指数 2月 -- +1.2% 3月13日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 -- 减少0.37 全职就业人数(万人) -- 减少0.71 就业参与率 -- 64.5% 失业率 -- 6.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选