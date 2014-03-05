美国股市：标普500指数收平接近历史高点，市场聚焦乌克兰局势

市场人士密切关注乌克兰局势进展。投资者周一全球寻求避险的情景在周二出现大幅逆转。市场周三表现更加平静，但鉴于乌克兰局势的不确定，波动料在所难免。

虽然乌克兰和俄罗斯之间的紧张情势是全球经济面临的一个重大风险，“但我们认为当前的紧张局势不会演变成国际危机，”美国银行私人财富管理策略师Joseph P. Quinlan说。

标准普尔金融类指数 上涨0.7%，在标准普尔500指数中涨幅居前。美国银行 涨3.2%至17.25美元。摩根士丹利 涨2.8%至31.97美元。

Nasdaq指数小幅收高，表现优于整体市场。Facebook 触及纪录高点71.97美元。该股收高4%至71.57美元。

但道琼工业指数下滑，受累于艾克森美孚 (Exxon Mobil) 下滑1.8%和耐克 下跌1.5%。

道琼工业指数 收跌35.70点，或0.22%，至16,360.18点；标准普尔500指数 微幅收低0.1点，或0.01%，至1,873.81点；Nasdaq指数 上涨6.002点，或0.14%，至4,357.974点。