美国股市：标普500指数收平接近历史高点，市场聚焦乌克兰局势

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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市场人士密切关注乌克兰局势进展。投资者周一全球寻求避险的情景在周二出现大幅逆转。市场周三表现更加平静，但鉴于乌克兰局势的不确定，波动料在所难免。
虽然乌克兰和俄罗斯之间的紧张情势是全球经济面临的一个重大风险，“但我们认为当前的紧张局势不会演变成国际危机，”美国银行私人财富管理策略师Joseph P. Quinlan说。
标准普尔金融类指数 上涨0.7%，在标准普尔500指数中涨幅居前。美国银行 涨3.2%至17.25美元。摩根士丹利 涨2.8%至31.97美元。
Nasdaq指数小幅收高，表现优于整体市场。Facebook 触及纪录高点71.97美元。该股收高4%至71.57美元。
但道琼工业指数下滑，受累于艾克森美孚 (Exxon Mobil) 下滑1.8%和耐克 下跌1.5%。
道琼工业指数 收跌35.70点，或0.22%，至16,360.18点；标准普尔500指数 微幅收低0.1点，或0.01%，至1,873.81点；Nasdaq指数 上涨6.002点，或0.14%，至4,357.974点。
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路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。