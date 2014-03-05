全球外汇市场3月6日主要消息

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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3月5日(三)
2350 - 日本一周资本流动数据
3月6日(四)
0030 - 澳洲1月零售销售
0030 - 澳洲1月贸易收支
0630 - 法国第四季失业率
1100 - 德国1月工业订单
1200 - 英国央行利率决定
1230 - 美国2月Challenger企业计划裁员人数
1245 - 欧洲央行利率决定
1330 - 欧洲央行总裁德拉吉记者会，发布经济预测
1330 - 加拿大1月建筑许可
1330 - 美国第四季非农生产率环比年率修正值
1330 - 美国3月1日当周初请失业金人数
1430 - 美国财政部长杰克卢在美国众议院筹款委员会就奥巴马政府2015财年预算案发表证词陈述
1500 - 美国1月工厂订单
1500 - 美国1月耐久财订单
1500 - 加拿大2月Ivey采购经理人指数(PMI)
1800 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟就“经济及货币政策前景”发表演讲
2300 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治城大学对经济前景发表演说
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选