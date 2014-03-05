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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 07:06 BJT

《全球汇市》ECB利率决议前欧元交投谨慎，澳元受助于国内增长

欧元兑美元 报1.3736，此前海外市场一度跌至低点1.3707。欧元兑英镑 以及兑澳元 均下滑，不过兑日圆 勉力涨至140.43。

”我们认为周四对欧元空头来说将是个重要日子，欧洲央行可能会祭出重大的政策宽松措施，从而削弱欧元。“巴黎银行分析师在给客户的报告中写道。

有言论称，欧洲央行可能以停止冲销该行所购证券的方式来放宽货币政策，从而向金融系统释出约1,750亿欧元(2,420亿美元)流动性。这将会压低银行间拆借款利率，并推低欧元兑美元。

巴黎银行分析师预期欧洲央行也将会降息。
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