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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 07:12 BJT

****日韩经济指标预测--3月6日-3月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
    
    3月3日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值       
    
    3月6日(四)
    2350  日本外汇储备(亿美元)                            2月          --       12,771
    
    3月7日(五)
    0500  日本同时指标(较前月)                            1月          --         +1.0
              领先指标(较前月)                                         --         +1.1 
    
    
    3月10日当周
    
    3月9日(日)
    2350  日本银行放贷 (较上年同期)                      2月          --       +2.3%
    2350  日本未经季节调整经常账(较上年同期)             1月          --       --
          日本未经季节调整经常账(亿日圆)                              --   赤字6,386  
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)               第四季修正值    --       +0.3%
                                (环比年率)                            --       +1.0%
    
    3月10日(一) 
    0500  日本服务业景气判断指数                         2月          --        54.7 
  
    3月11日(二)
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                       2月          --       -1.9% 
              进口物价(较上年同期)                                     --      -3.0% 
    2300  韩国失业率                                     2月          --        3.2%
    2350  日本企业物价指数(较前月)                       2月          --       +0.1%    
                            (较上年同期)                              --       +2.4%  
    2350  日本企业调查指数　　　　　　　　　　　　　　第一季　　　　　--        9.7 
        
    3月12日(三)
    0300  韩国L货供额(较上年同期)                     　 1月          --       +7.1%   
    0500  日本消费者信心指数                             2月          --        40.5
    2350  日本机械订单(较前月)                           1月          --      -15.7%
                      (较上年同期)                                    --       +6.7%
    
    3月13日(四)
     --   韩国央行利率决议                             　3月          --        2.5% 
    (完)
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