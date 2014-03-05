日韩经济指标预测--3月6日-3月13日****

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 3月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月6日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,771 3月7日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- +1.0 领先指标(较前月) -- +1.1 3月10日当周 3月9日(日) 2350 日本银行放贷 (较上年同期) 2月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 1月 -- -- 日本未经季节调整经常账(亿日圆) -- 赤字6,386 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.3% (环比年率) -- +1.0% 3月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 54.7 3月11日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -1.9% 进口物价(较上年同期) -- -3.0% 2300 韩国失业率 2月 -- 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 2月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.4% 2350 日本企业调查指数 第一季 -- 9.7 3月12日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 1月 -- +7.1% 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 40.5 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -- -15.7% (较上年同期) -- +6.7% 3月13日(四) -- 韩国央行利率决议 3月 -- 2.5% (完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选