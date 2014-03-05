《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月5日

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 67.68 +0.76 +1.14 2263364
搜狐 85.56 -0.29 -0.34 524639
网易 70.40 +1.58 +2.30 509490
百度 174.57 +2.15 +1.25 2500414
台湾
台湾积体电路 18.39 +0.35 +1.94 1932955
联电 2.02 +0.01 +0.50 143424
日月光 5.06 +0.05 +1.00 77612
硅品精密 6.40 +0.09 +1.43 1410907
和信超媒体 1.46 +0.01 +0.69 702936
友达 3.31 +0.02 +0.61 88327
中华电信 30.44 +0.09 +0.30 39493
台湾国际航电 54.50 -0.48 -0.86 1208979
香港
中国移动 47.65 -0.25 -0.52 217549
中国联通 13.11 -0.39 -2.89 161831
中国电信 43.65 -0.04 -0.09 11685
中芯国际 4.24 -0.05 -1.17 33377
电讯盈科 4.85 -0.02 -0.36 274
(完)
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(整理 张涛；审校 郑茵)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选