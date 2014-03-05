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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 07:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 67.68 +0.76 +1.14 2263364

搜狐 85.56 -0.29 -0.34 524639

网易 70.40 +1.58 +2.30 509490

百度 174.57 +2.15 +1.25 2500414

台湾

台湾积体电路 18.39 +0.35 +1.94 1932955

联电 2.02 +0.01 +0.50 143424

日月光 5.06 +0.05 +1.00 77612

硅品精密 6.40 +0.09 +1.43 1410907

和信超媒体 1.46 +0.01 +0.69 702936

友达 3.31 +0.02 +0.61 88327

中华电信 30.44 +0.09 +0.30 39493

台湾国际航电 54.50 -0.48 -0.86 1208979

香港

中国移动 47.65 -0.25 -0.52 217549

中国联通 13.11 -0.39 -2.89 161831

中国电信 43.65 -0.04 -0.09 11685

中芯国际 4.24 -0.05 -1.17 33377

电讯盈科 4.85 -0.02 -0.36 274

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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(整理 张涛；审校 郑茵)
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