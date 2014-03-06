更新版 1-欧洲金融：欧盟拟援助乌克兰110亿欧元，但挂钩于IMF协议

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
其它资金将通过邻国投资支持基金(NIF, Neighbourhood Investment Facility)以举债方式筹集，该基金用于投资欧盟周边邻国的项目。
欧盟领导人将与乌克兰总理Arseny Yatseniuk讨论援助计划，后者将出席周四的峰会。
Yatseniuk在上月底就职后表示，未来两年乌克兰需要350亿美元才能维持下去。欧盟官员目前正在基辅，将对其资金需求进行更精确的评估，他们认为实际资金需求会远低于此。
**天然气供应与贸易优惠**
虽然乌克兰政府盼望得到欧盟的150亿美元资金，但这还要取决于政府能否与IMF就长期援助计划签署一项协议。
乌克兰多年来与IMF关系不睦，有迹象表明，协议可以签署，但IMF可能会对乌克兰提出一些严厉的经济政策要求。
同时美国也即将完成对乌克兰新政府的帮助计划，其中包括提供约10亿美元的贷款担保。美国还表示将派遣技术专家，就如何应对经济危机向乌克兰央行和财政部提供意见。
除财政援助外，欧盟还计划向乌克兰提供贸易优惠，本来亚努科维奇如果在去年11月签署一项合作协议，就可以得到这一优惠。但亚努科维奇拒绝签署，引发抗议活动最后导致他下台。
欧盟表示，还将通过从欧盟“逆向回流”天然气向乌克兰提供能源。目前乌克兰几乎完全依赖对俄罗斯天然气的进口。通过“逆向回流”，欧盟可以把来自俄罗斯等地的天然气供应给乌克兰。(完)
(编译 朱晓军/郑茵 审校 孙茉莉)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。