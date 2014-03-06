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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 08:42 BJT

《焦点》欧盟警告意大利经济陷入困境，法国恐无法达成减赤目标

作为对欧盟报告的回应，法国表示将推动公共财政整顿，直到2017年本届任期结束，主要是控制2015-2017年期间的公共支出。

法国财长莫斯可维西在声明中表示，各项改革正在进行或在酝酿之中，以增强法国竞争力。

欧盟执委会称，德国极高的经常帐盈余意味着经济失衡，但不足以使其加入失衡观察名单，因为随着德国内需逐步增长，经常帐盈余可能下降。

欧盟执委会称，德国应该促进投资和劳动力供给，并且放开其服务业。

去年进入失衡观察名单的西班牙目前已经退出，尽管该国仍然存在风险。(完) (译文审校 张荻/许娜)
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