《焦点》欧盟警告意大利经济陷入困境，法国恐无法达成减赤目标

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
作为对欧盟报告的回应，法国表示将推动公共财政整顿，直到2017年本届任期结束，主要是控制2015-2017年期间的公共支出。
法国财长莫斯可维西在声明中表示，各项改革正在进行或在酝酿之中，以增强法国竞争力。
欧盟执委会称，德国极高的经常帐盈余意味着经济失衡，但不足以使其加入失衡观察名单，因为随着德国内需逐步增长，经常帐盈余可能下降。
欧盟执委会称，德国应该促进投资和劳动力供给，并且放开其服务业。
去年进入失衡观察名单的西班牙目前已经退出，尽管该国仍然存在风险。(完) (译文审校 张荻/许娜)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。