《焦点》欧盟警告意大利经济陷入困境，法国恐无法达成减赤目标

作为对欧盟报告的回应，法国表示将推动公共财政整顿，直到2017年本届任期结束，主要是控制2015-2017年期间的公共支出。

法国财长莫斯可维西在声明中表示，各项改革正在进行或在酝酿之中，以增强法国竞争力。