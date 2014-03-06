《美国上市公司业绩公布日程表》--3月6日至3月13日

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
汤森路透3月5日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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3月 6日 BMO Q2 2014 Costco Wholesale Corp. 1.17 26 1.10
3月 6日 AMC Q3 2014 H&R Block -0.11 8 -0.22
3月 6日 BMO Q1 2014 Joy Global Inc. 0.65 23 1.31
3月 6日 BMO Q4 2013 The Kroger Co. 0.72 18 0.88
3月 6日 BMO Q4 2013 Staples, Inc. 0.39 18 0.46
3月10日 AMC Q4 2014 Urban Outfitters, Inc. 0.55 36 0.56
3月13日 BMO Q4 2013 Dollar General Corp. 1.02 24 0.97
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 王翔琼/张涛)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。