《美债周四展望》公债价格持平，美联储将经济数据疲弱归因于恶劣天气

* 公债收益率基本持平，美联储将经济数据疲弱归因于恶劣天气

* 乌克兰紧张局势缓和，避险买盘减弱

* 美联储买入25.4亿美元2019-2021年到期公债

路透纽约3月5日 - 美国公债价格周三持平，因受天气因素影响的经济数据令投资人离场观望，且乌克兰紧张局势缓和。

公债收益率在周一上涨周二下跌后基本持稳。欧盟和美国分别向乌克兰提供150亿和10亿美元的金援。

“市场正努力从昨日的跌势中反弹。市场波动性很大，但价格没有很大变动，”Payden & Rygel的James Sarni说。

美联储周三发布的褐皮书表示，近几周侵袭美国很多地区的严寒天气给购物活动和消费者支出带来冲击，导致美国部分地区经济增长放缓，甚至萎缩。

投资人也将弱于预期的民间就业数据和服务业增长报告归因于恶劣天气，且等待新的数据出炉，以更好地判断美国经济增长的步伐。

道明证券(TD Securities)的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“市场的关注焦点开始更多地转向基本面，而非单纯地寻求避险。”

“市场再度恢复到过去两个月一直持续的状态，期间所有疲弱的数据多是因天气因素所致，但经济潜在的复苏步伐仍然稳定，”Goldberg说。

今日稍早，公债收益率反弹，在民间就业数据公布后曾一度走低。市场普遍将民间就业报告当作周五非农就业报告的预展。

10年期公债价格 尾盘下跌2/32，收益率上扬至2.698%，周二收报2.69%。30年期公债价格 跌3/32，收益率从3.637%攀升至3.641%。

交易商预计，10年期公债收益率将在100日移动均线切入位2.75%处寻获支撑。