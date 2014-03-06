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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 08:03 BJT

表格：外资3月1日止当周转为卖超日股

路透东京3月6日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在3月1日止当周转为卖超日股。

外资当周在日本股市卖超41亿日圆，前一周为买超759亿日圆。

日本投资人最近一周卖超外国债券7,590亿日圆，前一周为买超6,019亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

2月23日-3月1日 -4.1 -320.6 +784.9

2月16日-2月22日 +75.9r +136.3 -313.4

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

2月23日-3月1日 -5.4 -759.0 +0.7

2月16日-2月22日 -192.6 +601.9r -23.4

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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